Covid-19 : peut-on espérer la fin prochaine du masque en intérieur ?

Les Français respirent un peu plus. Depuis mercredi 2 février, la première étape de l'allègement des mesures a été enclenchée. Les jauges dans les lieux recevant du public assis ont pris fin, le télétravail n'est plus obligatoire et le masque plus imposé en extérieur. En revanche, il faut toujours se couvrir le nez et le visage en intérieur, une règle qui n'a pas de date de fin. Jusqu'à quand ?