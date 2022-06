Covid-19 : "On est probablement dans une fin de l'épidémie", selon l'épidémiologiste Yves Buisson

Face à la remontée rapide des cas de Covid-19 en France, comment réagir ? Si le gouvernement envisage d'imposer le pass sanitaire aux frontières cet été, les mesures phares de la période de crise sanitaire, comme l'état d'urgence ou le pass vaccinal, ne devraient pas refaire leur apparition.

Du côté des spécialistes, on pointe surtout la nécessité de protéger les publics les plus vulnérables, face au sous-variant BA.5 qui se diffuse sur le territoire. Sur LCI, samedi matin, l'épidémiologiste Yves Buisson a jugé "inutile" l'éventuel retour du pass sanitaire. "On n'est plus dans la réalité de l'épidémie, on est probablement dans une fin de l'épidémie", a estimé le scientifique, membre de l'Académie de médecine (vidéo en tête de cet article).