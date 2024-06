Une récente étude permet enfin d'expliquer pourquoi certaines personnes semblent immunisées contre le Covid, et ce même sans vaccin. Ses auteurs espèrent que ces résultats permettront de contribuer à la mise au point de vaccins et de traitements supplémentaires.

Si les vaccins permettent de se prémunir contre les formes graves du Covid-19, certains d’entre nous auraient déjà des ressources pour lutter contre la maladie, grâce à leur patrimoine génétique. Avancée dès 2021 en pleine crise sanitaire, cette piste est désormais confortée par la science, et il est même possible d'expliquer pourquoi. Chez les patients concernés, une réponse immunitaire particulière localisée au niveau de la muqueuse nasopharyngée empêcherait notamment le virus de se propager et de provoquer une infection prolongée, détaillent les résultats de ces travaux récemment publiés dans la revue Nature, et relayés par le New Scientist.

"Non seulement ces résultats auront un impact important sur le développement d’interventions de nouvelle génération contre le SARS-CoV-2, mais ils devraient également être généralisables à d’autres épidémies et pandémies futures", souligne Christopher Chiu de l’Imperial College de Londres, qui a dirigé l’étude auprès de Nature.

Réponse aux interférons élevée au niveau nasopharyngé

Pour arriver à ces résultats, l'équipe internationale dirigée par l’Imperial College de Londres a analysé en détail les réponses immunitaires immédiatement après l’infection de 16 volontaires en bonne santé et sans antécédents d’infection au SARS-CoV-2 ou de vaccination après leur avoir inoculé le virus par voie nasale. Dans le détail, des échantillons nasaux et sanguins avaient été prélevés avant l’exposition, puis six à sept fois au cours des 28 jours suivants et les patients ont été testés deux fois par jour au cours de l'expérience.

Verdict : les chercheurs ont découvert des séquences spécifiques de réponse immunitaire jamais observées jusqu'alors. Parmi les 16 volontaires, six ont ainsi été testés positifs pendant plus de 48h et présentaient des symptômes, trois ont été testés positifs lors des premiers tests, mais n’avaient pas de symptômes et sept autres ont été testés négatifs malgré l’exposition au virus et ne présentaient pas non plus de symptômes. Or, les chercheurs ont observé les concernant que la réponse aux interférons était nettement plus élevée au niveau nasopharyngé, ce qui aurait permis d’empêcher l’infection de s'installer longuement et profondément.

"C’était une occasion unique de voir à quoi ressemblent les réponses immunitaires lors de la rencontre avec un nouvel agent pathogène, chez des adultes sans antécédents de Covid-19, dans un contexte où des facteurs tels que le moment de l’infection et les comorbidités pouvaient être contrôlés", a encore commenté dans un communiqué Rik Lindeboom de l’Institut néerlandais du cancer et coauteur principal de l’étude. En offrant une meilleure compréhension de ces réponses, ces résultats ouvrent la voie à la possibilité de développer de nouvelles stratégies thérapeutiques ou vaccinales, ciblées notamment par cellules T à la fois pour le Covid et d’autres maladies infectieuses.

A noter en revanche, que l’étude porte uniquement sur la souche originale du SARS-CoV-2 et donc aucun de ces nouveaux variants. Ces résultats pourraient ainsi ne pas refléter précisément les réponses immunitaires, la majorité des personnes étant désormais exposées à différentes souches du virus.