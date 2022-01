Covid-19 : où en est la propagation du sous-variant d'Omicron, nommé BA.2 ?

Au Royaume-Uni, 426 cas d'Omicron BA.2 ont été enregistrés, d'après l'Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) citée par The Guardian. L'UKHSA a d'ailleurs qualifié la mutation de "variant en cours d'investigation", et non de "variant préoccupant" qui représente le niveau de risque le plus élevé. D'après les scientifiques, il n'y aurait pas de raison immédiate de s'inquiéter, a encore noté le journal britannique. Leurs premières observations pourraient suggérer "un taux de croissance accru" par rapport au variant initial, mais "le niveau de certitude est faible" pour le moment.

"Je serais très surpris que le BA.2 ait un impact sur l'actuelle vague du variant Omicron" a assuré sur Twitter Tom Peacock, virologue à l'Imperial College de Londres.