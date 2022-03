Covid-19 : où le masque reste-t-il obligatoire le 14 mars ?

Invité de LCI ce vendredi, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, confirme qu'élèves et professeurs pourront retirer les masques à l'école à partir de cette date. "Comme depuis le début, nous avons une cohérence entre ce qu'il se passe en population générale et ce qu'il se passe à l'école", a-t-il justifié. "La suite logique, c'est que les enfants et adolescents, écoliers, collégiens et lycéens, ne porteront plus le masque à partir du lundi 14 mars en classe."