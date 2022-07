Covid-19 : le Conseil scientifique va tirer sa révérence après deux ans et demi d'activité

C'est une instance clé dans la gestion de la pandémie de Covid-19 depuis la première vague qui s'apprête à disparaître. Installé en mars 2020 par le ministre de la Santé d'alors, Olivier Véran, "pour éclairer la décision publique dans la gestion de la situation sanitaire", le Conseil scientifique va terminer sa mission au 31 juillet, après quelque 300 réunions en formation plénière, font savoir ses membres.

Dans un dernier avis rendu au gouvernement cette semaine, l'organisation présidée par Jean-François Delfraissy, et composée d'infectiologues, de médecins de ville, d'épidémiologistes, de virologues, ou encore de modélisateurs, explique qu'elle publiera, "dans les mois à venir", un ouvrage pour rendre compte de son travail depuis deux ans et demi. "Cette période inédite de pandémie a mis en lumière les relations parfois complexes entre science et politique ainsi que le rôle de l'expertise pour l'aide à la décision", écrivent les auteurs. "Les scientifiques conseillent et les politiques décident, dans un contexte d'indépendance et de respect mutuel."