Covid-19 : 74% des gels hydroalcooliques jugés non-conformes par la DGCCRF

Dans certains cas, se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique serait inefficace, voire dangereux. Dans le cadre de son plan de contrôle annuel des produits chimiques, biocides et détergents 2020, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a contrôlé près de 5450 références de produits, dont ce type de solutions désinfectantes à usage cutané. "Le taux de non-conformité relevés sur les gels et solutions hydro-alcooliques prélevés a été particulièrement élevé (74 %)", conclut-elle.