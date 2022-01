Covid-19 : BA.2, le sous-variant d'Omicron, plus contagieux que l'original

"Les personnes non vaccinées sont aussi plus susceptibles d'être infectées par le BA.2 par rapport au BA.1", a insisté Camilla Holten Møller, médecin au SSI, citée dans le communiqué. L'étude, réalisée en collaboration avec des université danoises du 20 décembre au 18 janvier, sur quelque 18.000 personnes, montre en outre que les personnes vaccinées, et en particulier celles qui ont reçu un rappel, sont beaucoup moins susceptibles d'être infectées, a-t-elle noté.

Malgré un nombre record de cas, une hausse de 43% des nouvelles infections ayant été enregistrée sur sept jours, et à des hospitalisations en hausse, le pays scandinave de 5,8 millions d'habitants s'apprête à lever toutes les restrictions, mardi 1er février, arguant de sa forte couverture vaccinale et de la moindre sévérité du variant Omicron.