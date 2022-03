Masque obligatoire, pass vaccinal... Ce qui va changer le 14 mars

Le retour à une vie plus normale, et ça malgré une guerre aux portes de l'Europe, se poursuit à mesure que le nombre de cas de Covid-19 diminue. Selon les dernières données de Santé publique France, 56.000 nouvelles contaminations sont enregistrées chaque jour dans le pays, contre plus de 360.000 le 24 janvier dernier. Les hospitalisations et les soins critiques suivent le même rythme de baisse.

Invité du 13H de TF1 ce jeudi, le Premier ministre Jean Castex se réjouit que "la situation s'améliore". "Les conditions sont réunies pour une nouvelle phase d'allègement des mesures", assure le chef du gouvernement (voir vidéo en tête de cet article).