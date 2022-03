Covid-19 : le scénario du pire de l'OMS n'exclut pas un nouveau variant plus virulent

"Dans le meilleur des cas, nous verrions des variants moins sévères émerger et il n'y aura pas besoin de nouvelles formules de doses de rappel et de vaccins", pour les combattre, a ajouté le docteur Tedros qui espère bien que le plan stratégique présenté mercredi sera le dernier alors que le virus détecté en Chine à la fin 2019, s'est répandu dans le monde entier faisant plus de 6 millions de morts, selon les chiffres officiels. Rien que la semaine dernière, plus de 10 millions de personnes ont été infectées et 45.000 sont mortes, selon les chiffres transmis à l'OMS. Mais le nombre est certainement bien plus élevé.