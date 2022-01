Covid-19 : l'alliance Pfizer-BioNTech entame l'essai clinique d'un vaccin contre le variant Omicron

Pour le PDG de l'entreprise allemande BioNTech, Ugur Sahin, la protection du vaccin initial contre les formes légères ou modérées semble disparaître plus rapidement contre Omicron. "Cette étude prend place dans le cadre de notre approche scientifique qui vise à élaborer des vaccins ciblés contre les variants qui parviennent à développer des niveaux de protection similaires face à Omicron, comme pour les variants apparus plus tôt, mais avec une plus longue durée de protection", a-t-il détaillé.

L'essai clinique implique 1420 personnes âgées de 18 à 55 ans. Il n'inclut pas de personnes de plus de 55 ans, car le but de l'étude est de relever la réponse immunitaire des participants, et non d'estimer l'efficacité du vaccin, a précisé un porte-parole de Pfizer.