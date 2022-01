Le gouvernement a-t-il menti en annonçant une couverture vaccinale à 90% ?

Le premier chiffre ne représente donc que l'immunité dans la population éligible à la vaccination depuis plus d'un an. Mais avec l'élargissement de la vaccination aux mineurs, d'abord en juin pour les 12-17 ans puis en décembre pour les 5-11 ans, ce taux a baissé. La couverture vaccinale est de 80% pour cette première tranche et de seulement 2% pour les plus petits.

C'est pourquoi, et comme l'écrivent les autorités sanitaires elles-mêmes, le taux de personnes entièrement vaccinées est désormais de 77.8% pour la population totalement éligible.

