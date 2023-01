Covid-19 : "Pas d'inquiétude particulière" en France sur le sous-variant américain

Pas "d'inquiétude particulière". Santé publique France s'est montrée confiante ce vendredi concernant l'arrivée sur le territoire du nouveau sous-variant d'Omicron, XBB.1.5. Ce dernier est en train de s'imposer aux États-Unis, et circule en France "à des niveaux assez faibles".

"Entre 30 et 50 séquences" de ce variant ont été identifiées en France ces dernières semaines, ce qui signifie qu'il circule dans le pays "à des niveaux assez faibles", a indiqué Justine Schaeffer, experte des variants à l'agence sanitaire. Ce petit-fils de la famille Omicron se propage rapidement aux États-Unis, notamment sur la côte est et la région de New York.