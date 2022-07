Covid-19 : pass sanitaire, masque, dépistage... Ce qui change ce lundi 1er août

C'est la principale nouveauté de ce texte. Si la France vit (presque) comme avant la pandémie depuis plusieurs mois, le gouvernement pouvait toujours imposer des mesures d'urgence pour contenir une vague aux menaces trop importantes sur les services hospitaliers. Depuis le début de l'épidémie, confinements et couvre-feux ont, en ce sens, été ordonnés à plusieurs reprises. La loi sanitaire adoptée par le Parlement abroge cette possibilité.

Il en est de même pour le pass sanitaire. Si ce précieux sésame, qui a précédé puis succédé au pass vaccinal, déjà enterré, ne rythmait plus le quotidien des Français, sauf dans certains services de santé, il est, lui aussi, définitivement abrogé sur le territoire national.

Le port du masque ne pourra pas non plus être exigé... À quelques exceptions près. Si vous pouvez librement choisir de vous couvrir le nez et le visage (ou non) dans les transports en commun ou les lieux clos, plusieurs services de santé continuent de rendre le port du masque obligatoire. C'est notamment le cas en région parisienne, dans les hôpitaux de l'AP-HP.