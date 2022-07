Covid-19 : personnes fragiles de moins de 60 ans, femmes enceintes... La HAS recommande d'élargir la 4e dose de vaccin

Une dose additionnelle de rappel est déjà recommandée pour les personnes de 60 ans et plus, les personnes immunodéprimées quel que soit leur âge, ainsi que les enfants et adolescents à haut risque, rappelle la Haute autorité de santé.

Toutefois, un délai d'au moins six mois doit être respecté depuis la dernière dose, sauf pour les personnes de plus de 80 ans, les résidents en Ehpad ou unités de soins de longue durée et les personnes immunodéprimées, qui n'ont qu'à attendre trois mois depuis leur premier rappel. Un délai d'au moins trois mois doit également être respecté en cas d'infection ayant suivi la précédente dose, précise encore la HAS.