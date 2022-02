Perte d'odorat après le Covid : et si la cryothérapie était le remède ?

Menée par des chercheurs de l'université de Reims avec l'entreprise Cryotera, et publiée dans la revue médicale The Journal of Integrative ans Complementary Medecine cette dernière conclut que sur 30 personnes ayant effectué entre deux et cinq séances de cryothérapie, 28 ont constaté une amélioration de leur odorat. Étendue depuis à plusieurs autres instituts du réseau, l'étude rémoise se poursuit dans l'espoir d'attirer l'attention de l'assurance santé en vue d'un éventuel remboursement, cet effet secondaire touchant près de 70% des malades du Covid.