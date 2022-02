Plus de 400.000 cas de réinfections au Covid-19 enregistrés en France depuis début 2021

Tout d'abord, l'étude observe que la première infection s’est faite en majorité lors des troisième et quatrième vagues de Covid-19, quand les seconds épisodes ont été observés au moment de la cinquième vague. Chiffres à l’appui, l'agence comptabilise 384.375 réinfections du 1er décembre 2021 au 27 janvier 2022, contre à peine 32.000 entre mars et novembre 2021. Le très contagieux variant Omicron semble être en cause dans 79% de l'ensemble de ces cas de réinfection, révèlent les résultats de criblage disponibles et interprétables.

Parmi les personnes les plus touchées, deux catégories ressortent : les jeunes adultes, âgés de 18 à 40 ans, ainsi que les professionnels de santé. Les premiers représentent 52,3% des cas de réinfection alors qu'ils ne sont qu'environ 22% chez les moins de 18 ans et 19% chez les 41-60 ans. Les deuxièmes, du fait de leur profession plus exposée au risque de contamination, représentent 6% des cas de réinfection.

Si l'âge et le métier ont cependant une influence, le lieu d'infection n'a pour sa part aucun rôle. De l'Île-de-France en Provence-Alpes-Côte d'Azur en passant par le Grand Est, toutes les régions sont touchées par le phénomène. Les femmes, elles, sont légèrement plus impactées que les hommes par la réinfection au Covid-19 (55,4%).