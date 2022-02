Port du masque, tests... ce qui va changer le 28 février

Fin du masque en intérieur dans les lieux soumis au pass vaccinal

Le port du masque, déjà plus obligatoire en extérieur depuis le 2 février, ne le sera bientôt plus non dans les "lieux clos soumis au pass vaccinal". Sont notamment concernés les cinémas, les activités de loisirs, les bars et restaurants ou encore les musées. "Le pass vaccinal nous permet dans un contexte où la pression épidémique se réduit fortement, et comme nous l'avons déjà fait avant cette vague, de supprimer l'obligation de port du masque dans les établissements recevant du public", justifie Olivier Véran. Au contraire, cette obligation est "maintenue dans les transports et les lieux clos non soumis au pass vaccinal", précise le ministère de la Santé.