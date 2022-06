Covid-19 : pour Alain Fischer, le retour du masque dans les transports doit être "sérieusement" envisagé

Alors que le gouvernement est sous tension, suite aux élections législatives, l'ex-ministre de la Santé Olivier Véran (désormais en charge des Relations avec le Parlement) s'est montré plus serein. "On est vaccinés, on a une protection collective qui est forte, on connaît le variant qui est en circulation, on connaît les moyens de se prémunir d'une flambée épidémique - le masque, les gestes barrières (...) - donc je n'ai pas une inquiétude excessive", a-t-il indiqué sur BFMTV. Une façon de ne pas avoir à gérer un autre feu, sanitaire cette fois, en plus d'une urgence institutionnelle.