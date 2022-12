Covid-19 : pour être bien protégé d'ici au réveillon de Noël, il faut se faire vacciner avant le 17 décembre

Il n'est pas trop tard pour se faire vacciner contre le Covid-19 et être immunisé avant Noël. "Le vaccin est optimal sept jours après son injection pour les personnes en situation de rappel. Donc pour être bien protégé d'ici au réveillon du 24 décembre, il faut se faire vacciner avant le 17 décembre", explique Emmanuel Piednoir, infectiologue et professeur à l’université de Caen. "Le délai est plus court que pour les primo-vaccinés, pour qui il est de quinze jours", rappelle-t-il.