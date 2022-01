Covid-19 : pourquoi la campagne de vaccination des enfants ne décolle pas

De plus, l'inquiétude première des parents se heurte à une communauté scientifique qui n'est pas unanime sur le fait de généraliser la vaccination anti-Covid à tous les enfants. Alors que les Académies des Sciences et de Médecine appelaient à ne plus hésiter sur la vaccination, la communauté pédiatrique se montre, elle, plus réservée. "La vaccination, c'est bien entendu la méthode de prévention la plus importante, mais elle doit avant tout s'adresser aux adultes et aux sujets fragiles", souligne ainsi le professeur Emmanuel Grimpel, pédiatre à l'hôpital Armand-Trousseau, à Paris.

"Il y a plus de bénéfice à être vacciné que de bénéfice à ne pas l'être. Et le risque de ne pas être vacciné n'est pas faible", rappelle cependant Christine Rouzioux, membre de l'Académie nationale de Médecine. "Retarder la vaccination des enfants, ce n'est pas une bonne idée. On ne sait pas ce qui va se passer sur l'épidémie, on n'est qu'à un plateau, on n'est pas à un pic et on a un sous-variant qui arrive", alerte-t-elle.

Les experts sont néanmoins d'accord sur la nécessaire vaccination des enfants atteints de comorbidités. Or, sur plusieurs centaines de milliers d'enfants de moins de 11 ans dans ce cas, ils ne sont même pas 3% à être pleinement vaccinés. La vaccination anti-Covid leur avait été pourtant ouverte plusieurs semaines avant les autres enfants.