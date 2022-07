Port du masque : le ministre de la Santé Francois Braun en appelle "au civisme de chacun"

Face à la septième vague, le ministre de la Santé François Braun a appelé les Français à faire preuve de "civisme" et a rappelé l'importance des gestes barrières. "J'en appelle solennellement au civisme de chacune et chacun" sur le port du masque "dans les lieux bondés et les transports en commun", a-t-il martelé, lundi 11 juillet, en ouverture des débats à l'Assemblée sur le projet de loi sanitaire.

Ce texte approuve la fin des principales restrictions dès ce 31 juillet, notamment la fin du "pass sanitaire et vaccinal dans la vie quotidienne des Français" mais surtout du "régime juridique de l'état d'urgence sanitaire" souvent critiqué par l'opposition, a souligné François Braun. Pour autant, "les Français doivent retrouver les bons réflexes, (car) le virus va continuer de circuler par vagues"

Mais qui dit fin du pass sanitaire, ne dit pas forcément fin des mesures restrictives. Face au rebond épidémique, le ministre a défendu des "mesures très ciblées, mais nécessaires" de ce premier texte de la législature : parmi elles, la poursuite de la collecte de données de santé sur les tests et la vaccination, et un possible pass sanitaire aux frontières. La veille, il a d'ailleurs donné instruction aux agences régionales de santé (ARS) de déployer les recommandations de la "mission flash" sur les urgences qu’il avait lui-même diligentée avant d’entrer au gouvernement.