Covid-19 : qu'est-ce que l'odynophagie, un symptôme du variant Omicron ?

La liste des symptômes du Covid-19 s'allonge. Plus de deux ans après la découverte du virus à l'origine de la mort de plus de six millions de personnes dans le monde, les scientifiques ont récemment repéré un nouveau trouble provoqué par la maladie. Selon une étude suédoise publiée mi-février dans Journal of International Medicine, certaines personnes testées positives, "principalement jeunes, vaccinées et en bonne santé", souffriraient d'odynophagie durant l'infection.

D'après les auteurs, dont les travaux ont été effectués entre le 1er janvier et le 23 janvier 2022, en pleine vague d'Omicron, "20 patients présentant des symptômes cliniques tels qu'une odynophagie aiguë, un mal de gorge et de la fièvre ont été identifiés". Parmi eux, 15 étaient vaccinés, et quatre ont "nécessité une courte hospitalisation".