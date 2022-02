Covid-19 : que peut changer le vaccin Novavax, qui arrive en France cette semaine ?

Un nouvel outil dans la campagne de vaccination française. Après Pfizer, Moderna, AstraZeneca (plus administré dans le pays) et Johnson&Johnson, au tour de Novavax d'entrer en scène. Les premières doses du produit du laboratoire américain, qui n'utilise pas la technologie de l'ARN messager, doivent arriver en France à la fin de la semaine. Un peu plus d'un million de doses sont attendues, exclusivement destinées à des primo-vaccinations.

Selon la société pharmaceutique, ce vaccin pourrait convaincre les quelque quatre millions de Français de plus de 12 ans encore non vaccinés de franchir le pas. "C'est une option qui peut convaincre certains qui étaient hésitants à recevoir leur première dose", avance Silvia Taylor, directrice monde de la biotech américaine, auprès de l'AFP. Le vaccin Novavax a même été qualifié "d'alternative utile" pour les personnes refusant les vaccins Pfizer et Moderna par la Haute autorité de santé, au moment de la délivrance de son feu vert.