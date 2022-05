Que sait-on de Mauricette Doyer, décédée de la maladie de Creutzfeldt-Jakob quelques mois après ses vaccinations ?

Mauricette, assure Marc Doyer, ne souffrait pas de problèmes de santé et donnait l'impression de faire "10 ans de moins" que son âge. Elle affichait "une pêche terrible, pas de cholestérol, d'hypertension, rien", témoignait-il. Peut-on dès lors faire le parallèle entre les injections successives contre le Covid-19 et le déclenchement de la maladie qui a suivi peu de temps après ? Les médecins et spécialistes de Creutzfeldt-Jakob affichent sans détours leurs réserves.

"La maladie de Creutzfeldt-Jakob est une maladie à incubation très lente", a souligné auprès de Libération le neurologue Jean-Philippe Brandel, neurologue et fin connaisseur de cette affection. "On est plus proche de la dizaine d’années que de quelques jours ou de quelques semaines." Et d'ajouter que "la vaccination contre le Covid-19 apparaît beaucoup trop récente pour que l’on puisse imaginer qu’elle soit la cause des maladies que l’on diagnostique aujourd’hui. C’est quelque chose qui ne nous paraît pas possible." Les spécialistes soulignent en parallèle qu'aucune augmentation des cas de maladie de Creutzfeldt-Jakob n'a été rapportée depuis le début des vaccinations, au contraire.

La prudence reste également de mise concernant le rôle déclencheur qu'aurait pu jouer le vaccin. Marc Doyer a indiqué cette semaine qu'il y avait "plein de cas" où l'injection "déclenche les maladies que l'on a en nous". Une thèse qu'aucune étude scientifique n'a pour l'instant mise en avant. Le Dr Brandel, face au cas de Mauricette, appelle à faire preuve d'empathie : "Vous avez des gens qui vont bien et qui un mois après sont morts. C'est tellement inacceptable, je comprends que les familles cherchent des réponses", glisse-t-il. Ce qui ne doit pas pour autant pousser à des conclusions hasardeuses, puisque parmi les très nombreux Français vaccinés, il est logique que certains développent "un Creutzfeldt-Jakob, d'autres une grippe, d'autres un cancer... La coïncidence existe", résume l'expert.