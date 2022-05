Covid-19 : que sait-on des sous-variants BA.4 et BA.5, découverts en Afrique du Sud ?

Trois sous-variants d'Omicron étaient connus. En voilà deux nouveaux. Après BA.1, BA.2, "majoritaire en France", où il représente plus de 99% des infections, d'après Santé publique France (SpF), et BA.3, "deux nouveaux sous-lignages, BA.4 et BA.5, ont été définis et font l'objet d'une surveillance renforcée sur la base de leur profil génétique." "À ce stade, aucun élément épidémiologique ou clinique préoccupant ne leur est associé. Au 26 avril, un cas de BA.4 et deux cas de BA.5 ont été identifiés en France", révèle l'Agence nationale de santé publique, sans préciser où, dans son point épidémiologique du 28 avril.

Comme pour le variant Omicron, repéré pour la première fois en Afrique du Sud, les sous-lignages BA.4 et BA.5 auraient émergé sur le sol sud-africain mi-décembre 2021 et début janvier 2022, selon le Centre pour l'innovation et la réponse aux épidémies (CERI), dirigé par le virologue, Tulio de Oliveira, célèbre pour avoir répertorié les variants Bêta et Omicron.