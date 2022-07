Covid-19 : que sait-on du sous-variant BA.2.75, potentiel candidat à une nouvelle vague à l'automne ?

Toutefois, selon la scientifique en chef de l'OMS, Soumya Swaminathan, "il est encore trop tôt pour savoir si ce sous-variant dispose de propriétés d'invasion immunitaire plus fortes et s'il aura des effets plus sévères sur le plan clinique". Repéré début juin en Inde, ce nouveau sous-variant est aujourd'hui associé à la nouvelle poussée de Covid-19 à laquelle est confrontée le pays depuis quelques semaines. Ailleurs dans le monde, seuls quelques cas ont été identifiés au Danemark, en Allemagne et au Royaume-Uni, ainsi qu’au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Descendant de BA.2, ce nouveau sous-variant - dit de seconde génération - présente un profil de mutation qui laisse entendre qu'il pourrait être encore plus contagieux que ses prédécesseurs. "Le virus continue d'évoluer. On assiste à une sélection naturelle des variants les plus transmissibles et les plus capables de contourner l’immunité, décrypte le chercheur de l'institut Pasteur et membre du Conseil scientifique auprès du JDD. À ce jeu, le plus fort remplace le précédent, et ainsi de suite, depuis la souche de Wuhan. Omicron n’a pas encore exploré toute la gamme de ses potentialités."