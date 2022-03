Covid-19 : que se passe-t-il en Chine où plusieurs villes se reconfinent ?

Shanghai, la plus grande ville de Chine, a fait état jeudi de seulement 165 nouveaux cas mais les autorités ont toutefois confiné de nombreux quartiers. Mais les chiffres des derniers jours ont été largement alourdis par le bilan de la province du Jilin (nord-est), frontalière de la Corée du Nord, pays qui a échappé au Covid selon ses autorités. Plus de 3 000 contaminations ont ainsi été enregistrées dans le seul Jilin entre lundi et mardi. En l'espace d'une semaine, ce sont plus de 5 000 cas qui y ont été recensés.