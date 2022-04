Covid-19 : quel est ce nouveau variant XE détecté en Grande-Bretagne et en Inde ?

Face au Covid-19, la perspective de nouveaux variants plus contagieux et plus sévères est toujours à craindre. C'est d'ailleurs ce que redoute toujours l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Résultat, quand une nouvelle souche fait son apparition, elle est scrutée à la loupe. Ce fut le cas avec Deltacron, une mutation entre Delta et Omicron, mais qui ne semble pas provoquer de formes plus sévères de la maladie. C'est désormais le variant XE qui focalise toute l'attention des épidémiologistes. Il contient un mélange de la souche d'Omicron BA.1, hautement infectieuse, apparue fin 2021, et de la nouvelle variante "furtive" BA.2. Cette recombinaison peut survenir lorsqu'un patient est infecté par deux variants ou plus en même temps, entraînant un mélange de leur matériel génétique dans son corps.