Covid-19 : quel est ce "super-rhume" qui sévit en Australie depuis la levée des restrictions ?

En fin d'année, le Royaume-Uni avait d'ailleurs été frappé par le même phénomène qui n'est pas non plus sans faire écho à la situation à laquelle est actuellement confronté l'Hexagone. En effet, la hausse des cas de Covid qui se poursuit depuis début mars sur le territoire s'accompagne d'un envol de la grippe inhabituellement tardif dans la saison mais aussi de la gastro-entérite. Or, ce phénomène a été "très probablement favorisé par la fin des congés scolaires d'hiver et l'allègement des mesures de contrôle de la pandémie de Covid-19", selon Santé publique France, qui rappelle l'importance des gestes barrières.