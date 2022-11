Covid-19 : quelle efficacité pour le nouveau vaccin bivalent de Pfizer ?

Pas de quoi inquiéter Pfizer. Les résultats suggèrent que le nouveau vaccin "pourrait induire un niveau de protection plus élevé contre BA.4 et BA.5 que le vaccin d'origine", se félicite le laboratoire américain, dont le produit a été le plus injecté en France. Dans le détail, Pfizer affirme qu'une dose de rappel par le vaccin bivalent multiplie par 13,2 les anticorps, contre seulement 2,9 pour l'ancien vaccin.

Tous les travaux ne parviennent cependant pas à cette conclusion. D'après Bloomberg, deux études de l'université de Columbia et de l'université de Harvard, publiées le mois dernier aux États-Unis, ont rapporté que les vaccins bivalents de Pfizer et Moderna n'amélioraient pas considérablement la protection de la population par rapport à une nouvelle dose via le vaccin initial.