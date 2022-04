Covid-19 : quels sont les symptômes qui persistent en cas de Covid long ?

Autre découverte : les symptômes à long terme du Covid varient selon la sérologie, la présence ou non d'anticorps IgC chez les volontaires. Les participants symptomatiques lors de l'infection et ayant un test sérologique positif présentaient plus de symptômes persistants que ceux ayant un test sérologique négatif, synonyme d'un faible taux ou d'absence d'anticorps contre le Covid-19.

L'étude publiée dans le journal The Lancet Regional Health – Europe a aussi montré le lien entre le Covid long et la présence de symptômes lors de la contamination au Covid-19. "Les symptômes sont particulièrement observés chez les patients qui ont eu des symptômes typiques de Covid au moment de l’infection", explique l'Inserm.