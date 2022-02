Covid-19 : après avoir été infecté, un risque accru de développer un trouble mental

On le sait désormais : de nombreux patients ayant contracté le Covid conservent des séquelles que l'on regroupe désormais sous le terme "Covid long". Si les symptômes décrits sont souvent physiques, l'impact mental d'une infection n'est pas à négliger. C'est ce que révèle une étude américaine publiée ce mercredi dans The BMJ et relayée par le New York Times.

Il en ressort que les personnes infectées ont 39% de risques supplémentaires d'être traitées pour une dépression et 35% de risques en plus d'être sujettes à des troubles anxieux que celles n'ayant pas été touchées par le virus. Ces dernières sont aussi 38% et 41% plus susceptibles de développer du stress et d'être victime de troubles du sommeil.