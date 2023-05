Covid-19 : "Sans le pass sanitaire, il y aurait eu 30% d'hospitalisations et 4000 décès supplémentaires"

Conséquence : entre juillet et décembre 2021, les hospitalisations ont été moins nombreuses qu'en l'absence de pass sanitaire, la vie de plusieurs milliers de Français a été sauvée et six milliards d'euros de perte pour le pays ont été évités, estiment les auteurs. Comment sont-ils parvenus à ces résultats ? Peut-on attendre le même effet pour le pass vaccinal ? Philippe Martin, prédisent délégué du Conseil d'analyse économique, co-auteur de l'étude et professeur d'économie à Sciences Po, nous répond.

Votre étude permet de mesurer l'impact du pass sanitaire sur la couverture vaccinale. Comment avez-vous réalisé ce calcul ?

Nous avons cherché à savoir ce qui se serait passé sans le pass sanitaire. Pour cela, nous avons construit un contrefactuel, une histoire qui n'a pas existé. Dans notre étude, nous avons analysé la France, l'Italie et l'Allemagne, trois pays qui ont instauré un pass sanitaire cet été. La clé, c'est le taux de vaccination. Pour comprendre ce qu'aurait été la dynamique de vaccination sans le pass sanitaire, nous avons comparé ces pays avec d'autres, qui se trouvaient cet été dans des situations similaires, mais qui n'ont pas instauré le pass. Nous émettons donc l'hypothèse qu'en l'absence de pass sanitaire, la France se serait comportée comme ces pays. Et selon nos calculs, une partie non négligeable de l'augmentation du taux de vaccination en France est liée au pass sanitaire, environ 13 points.