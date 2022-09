Santé, éducation, niveau de vie : le Covid-19 a ramené le monde cinq ans en arrière

À noter que la baisse de l'indicateur est en grande partie tirée par la réduction de l'espérance de vie de plus d'un an et demi entre 2019 et 2021 (71,4 ans en 2021 contre 73 ans en 2019). "Malgré la reprise importante de l'économie en 2021, l'espérance de vie continue à décliner", a noté l'auteur du rapport Pedro Conceiçao, qualifiant ce déclin de "choc sans précédent". "Aux États-Unis, il y a eu une baisse de deux ans de l'espérance de vie, dans d'autres pays la chute est encore plus grande", met-il en avant.