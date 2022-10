Covid-19 : selon la HAS, rien ne s'oppose à vacciner les personnes déjà infectées

La HAS a par ailleurs confirmé sa recommandation de vacciner en priorité les personnes âgées dépendantes en EHPAD et les résidents âgés en établissement collectif. Elle précise que les soins de suite et de réadaptation ne sont pas concernés dans cette phase 1 de la campagne de vaccination. Pas plus que les personnes en situation de handicap hébergées dans des établissements, et ne présentant pas de comorbidité ou d'âge élevé augmentant le risque de forme grave de la maladie.