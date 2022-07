Covid-19 : masque, pass sanitaire... Quelles sont les mesures imposées ou simplement recommandées ?

Vacances sous Covid, épisode 3. Après un été 2020 marqué par la fin de la première vague et un été 2021 frappé par le variant Delta, l'été 2022 voit, à son tour, le virus revenir en force. Mardi, plus de 200.000 cas ont été enregistrés en 24h, et la tendance est à la hausse. Mais cette fois, les Français peuvent (presque) vivre normalement. Car pour endiguer cette septième vague, le gouvernement mise avant tout sur des recommandations et la responsabilité de la population. Quelques obligations subsistent toutefois.