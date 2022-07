Septième vague de Covid : qui sont les patients hospitalisés ?

Pour protéger les personnes les plus faibles, il est conseillé de se faire administrer une dose de rappel. Dans un avis publié le 23 juin dernier, le Conseil scientifique insistait sur sa nécessité pour éviter les formes graves de la maladie, notamment chez les plus de 80 ans. En effet, seulement 22,2% d'entre eux avaient bénéficié du double rappel au 20 juin. Un taux de vaccination extrêmement faible alors que le deuxième rappel est possible depuis le 14 mars 2022 pour les personnes âgées de 80 ans et plus ainsi que pour les résidents des Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et des Unités de soin de longue durée (USLD).