Covid-19 : seule une personne éligible sur deux a reçu un deuxième rappel de vaccin

"Il est vraiment temps de procéder à un nouveau rappel avec des vaccins adaptés", insiste Élisabeth Bouvet. Avec les nouveaux vaccins de Moderna et de Pfizer/BioNTech adaptés aux sous-variants d'Omicron, "on peut espérer une protection encore plus importante et de durée plus importante", ajoute-t-elle, rappelant toutefois qu'en cas d'infection au Covid-19, il est recommandé "d'attendre trois mois pour faire une injection". Une nouvelle campagne de vaccination avec ces sérums s'ouvre d'ailleurs officiellement ce lundi, destinée en premier lieu selon les recommandations de la HAS aux publics à risques.

Aux yeux de la Pr Bouvet, "il est possible qu'on arrive à quelque chose de régulier pour les personnes fragiles", avec une injection faite "régulièrement, périodiquement", afin de "remonter l'immunité". Un public prioritaire, qu'il faut "protéger" : l'objectif "n'est pas de vacciner la population générale qui n'a pas de risque, qui peut bien sûr s'infecter, mais qui ne fera pas de formes graves", défend la présidente de la commission des vaccinations à la HAS.