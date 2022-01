Sous-variant BA.2 d'Omicron : contagiosité, dangerosité... Ce qu'en disent Véran et Delfraissy

“Ce que nous disent les Danois, c'est que c'est exactement le même (variant qu'Omicron, NDLR), à une différence près qu'il nous faut explorer, je n'ai pas de conclusions à faire à ce stade”, prévient le ministre de la Santé et des Solidarités face à Elizabeth Martichoux. Et d’ajouter, le bas du visage couvert : “On pourrait potentiellement se recontaminer au BA.2 même après une contamination au variant Omicron”, comme c’est le cas pour les autres souches. Contracter le variant Delta n’empêche pas plus tard, par exemple, une contamination à Omicron.

Toutefois, la présence de ce sous-variant à l’étranger - 181 cas en Suède, 426 cas au Royaume-Uni et plus de 8000 cas dans le monde - questionne. Au Danemark, où il est aujourd’hui majoritaire, “il a l’air de prendre le pouvoir, souligne, ce mardi matin, Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique. Si tel est le cas, “cela voudrait dire qu’il est plus transmissible encore” que son aîné, avance-t-il sur France Info. De quoi y voir un mauvais augure après "l’expérience Omicron". “Des dizaines de cas aujourd’hui, ça peut vouloir dire des milliers de cas quelques jours ou semaines plus tard”, prévient Olivier Véran sur LCI.