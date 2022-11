Covid-19 : 800 cas à bord d'un paquebot ayant accosté dans le port de Sydney

Comme un goût de déjà vu, qui ramène au plus fort de la pandémie de Covid-19 : quelque 800 cas de Covid-19 ont été détectés à bord d'un navire de croisière, qui a dû accoster samedi dans le port de Sydney, en Australie, des images à retrouver dans la vidéo en tête d'article. Le "Majestic Princess" se situait à peu près à mi-chemin d'un voyage de 12 jours lorsqu'une flambée de contaminations a été constatée à bord.

Après une campagne de test massive auprès des 3300 passagers, il s'est avéré qu'environ 800 d'entre eux étaient positifs au virus, ainsi que quelques membres de l'équipage, a déclaré samedi Marguerite Fitzgerald, présidente de la compagnie de croisière Carnival Australia, comme le rapporte CNN. Et ce, malgré des mesures "les plus rigoureuses et les plus strictes" adoptées à bord, a-t-elle insisté : test du personnel et des passagers avant leur embarquement et obligation d'être vacciné pour 95% des voyageurs de plus de 12 ans.