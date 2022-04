Covid-19 : contagiosité, propagation, symptômes... Ce que l'on sait des variants XE et XD

Les premières analyses de l'Agence de Sécurité Sanitaire au Royaume-Uni (UKHSA) mettent en lumière une contagiosité probablement plus élevée que la normale pour le variant XE. Selon ces scientifiques : "XE a un taux de contamination supérieur à 9,8% par rapport à celui de BA.2 [la souche Omicron la plus en circulation (NDLR)]. Un taux de contagiosité supérieur aux variants Omicron et Delta, confirmé à ce stade par l'OMS qui "continue de surveiller" la propagation du variant XE, en particulier en Europe.

Pour le variant XD, peu de données existent encore pour évaluer sa contagiosité. Malgré cela, Santé Publique France a placé cette souche sous "surveillance renforcée" face à l'augmentation du nombre de cas dans l'Hexagone. Dans sa dernière analyse du risque du 23 mars, l'agence de santé indique que : "Des analyses épidémiologiques, des tests in vitro et des expérimentations in vivo sont en cours pour déterminer précisément les caractéristiques de ce recombinant et évaluer son impact en santé publique".