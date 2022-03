Covid-19 : qu'est-ce que "la toux du phoque", ce nouveau symptôme qui touche les enfants ?

"Il y avait une délimitation très claire entre le moment où Omicron est devenu le variant dominant et le moment où nous avons commencé à voir une augmentation du nombre de patients atteints de croup", précise le Dr Ryan Brewster, pédiatre et co-auteur de l'étude.

Depuis la publication de ces résultats, plusieurs médecins français ont eu l'occasion de corroborer ce constat en cas de contamination à Omicron chez les enfants dans l'Hexagone. "Depuis un mois environ, on voit plus de laryngites chez les enfants de 3 à 4 ans et lorsqu’on les dépiste, ils sont positifs", confirme ainsi Raïssa Brulé-Pépin, pédiatre au CHU d’Amiens (Somme), auprès du Parisien. Elle se veut toutefois rassurante : "Ce ne sont pas forcément des cas graves, on arrive à les soigner avec des corticoïdes."