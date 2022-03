Covid-19 : un bénéfice "marginal" de la 4e dose de vaccin pour les jeunes adultes

Pas convaincante. Une deuxième dose de rappel des vaccins actuels à ARN messager (Pfizer et Moderna) pourrait n'avoir qu'un "bénéfice marginal" chez les jeunes adultes en bonne santé contre les infections au Covid-19, selon une étude israélienne publiée mercredi par le New England Journal of Medicine.

Si d'une manière générale la quatrième dose s'avère sûre, elle ramène le taux d'anticorps neutralisants - qui bloquent l'infection des cellules par le coronavirus - à son niveau d'après-troisième dose, elle ne semble apporter que peu de protection additionnelle contre l'infection, malgré la baisse graduelle du taux d'anticorps pour ceux ayant reçu trois doses. Ce travail des chercheurs s'est déroulé au moment où le variant Omicron circulait à grande échelle en Israël.