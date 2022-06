Covid-19 : un déficit immunologique responsable de près d'un quart des formes sévères chez les vaccinés

Le phénomène reste cependant très rare. Et comme le souligne l'Inserm, cela ne veut pas dire que la vaccination n'a joué aucun rôle chez ces personnes avec un déficit immunologique : "Il est intéressant de noter que même si ces patients ont développé une forme sévère de Covid-19, aucune n’a abouti au décès. Or, dans la population non vaccinée, 20% des personnes qui décèdent présentent des auto-anticorps anti-interférons de type 1. On peut donc supposer que la vaccination a eu un effet même si elle n’est pas parvenue à empêcher le développement de la maladie."