Un "masque pour nez" a-t-il vraiment été développé pour se protéger du Covid ?

Lorsque l'on prend quelques minutes pour lire le descriptif du masque, on comprend rapidement que le parallèle avec ceux utilisés pour se protéger du Covid est abusif. En effet, Nosy est présenté comme un accessoire permettant de purifier et filtrer l'air. Ses concepteurs insistent sur les conséquences de la pollution de l'air sur notre santé, et assurent qu'un tel masque nasal protège efficacement, "à condition de respirer essentiellement par le nez". Ce dispositif serait par ailleurs plus respectueux de l'environnement, puisque réutilisable à de multiples reprises. Seuls les filtres internes sont en effet à renouveler, contrairement aux masques chirurgicaux qui se révèlent à usage unique.