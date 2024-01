Covid-19 : un nouveau symptôme découvert avec le variant JN.1

La vague actuelle de Covid-19 continue de reculer en France. Toutefois, un nouveau symptôme a été découvert par les professionnels de santé. Il serait spécifique à la souche actuellement en circulation, JN.1.

Voilà plus de quatre ans que le Covid-19 a commencé à circuler dans le monde, mais les recherches scientifiques se poursuivent pour en connaître plus sur la maladie. Et ses variants. D'après Santé publique France, si la circulation virale est en baisse dans l'Hexagone, la souche dominante demeure JN.1. Elle représenterait près de 70% des cas, selon les dernières données datées de début janvier 2024.

Un symptôme en plus, des cas en moins

C'est précisément ce variant qui provoquerait un symptôme bien particulier. Si les effets du Covid-19 sont connus (fièvre, toux, difficultés respiratoires, maux de tête, courbatures, fatigue...), cette souche pourrait aussi provoquer de la diarrhée, rapportent les médias outre-Manche, qui se basent sur des analyses de l'Agence de santé britannique.

"Presque tout le monde a été infecté ou vacciné, donc le virus est soumis à une énorme pression pour échapper aux réponses immunitaires", explique auprès de la BBC David Strain, professeur à l'université d'Exeter (Royaume-Uni). Selon lui, "le virus a beaucoup évolué, cela l'amène à infecter différentes cellules". Et donc à produire des effets différents.

Reste qu'au niveau épidémiologique, l'inquiétude n'est pas de mise. D'après les données de Santé publique France, il n'y a jamais eu aussi peu d'actes SOS Médecins liés au Covid-19 depuis le début de l'hiver. Le nombre de passages aux urgences pour Covid-19 suit, lui, aussi une tendance à la baisse. Quelque 1755 personnes s'y sont rendues dans le pays entre le 8 et le 15 janvier, contre 4505 une semaine plus tôt.