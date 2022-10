Covid-19 : un variant "mortel dans 80% des cas" a-t-il été créé par des chercheurs ?

Au cœur des quelque 58.000 publications à ce sujet, une seule et même source. Un article du Daily Mail. Publié le 17 octobre, son titre est on ne peut plus clair. "L'université de Boston crée une nouvelle souche mutante du Covid-19 qui a un taux de mortalité de 80%." Dans les colonnes du quotidien britannique, on découvre que des chercheurs auraient "ajouté la protéine spike d'Omicron à la souche originale de Wuhan (...)" afin de créer le variant "le plus infectieux de tous les temps". "Huit souris sur dix infectées par la souche créée en laboratoire sont mortes au laboratoire de l'Université de Boston", assure le tabloïd.

Une révélation qui prouverait que la recherche sur la manipulation des virus se poursuit, malgré les craintes qu'une pratique similaire ait pu être au cœur de l'épidémie de Covid-19. De quoi inquiéter les adeptes des théories farfelues, qui se demandent si ces scientifiques sont "fous". "Ils continuent les expériences de gain de fonction et créent des virus mortels !", craint l'une d'elle, quand un autre se demande "dans quel but" ces travaux sont réalisés. "Ils préparent la dernière vague", croit deviner un dernier.