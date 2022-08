Covid : un vaccin allemand s'appuyant sur des nanotechnologies examiné par l'UE

"Lorsqu'une personne reçoit le vaccin, son système immunitaire devrait identifier les nanoparticules contenant des parties de la protéine Spike comme étrangères, et produire des défenses naturelles", explique ainsi le communiqué. En cas de contamination, plus tard, "le système immunitaire reconnaîtra la protéine Spike du virus et se préparera à l'attaquer", détaille encore l'agence. Le vaccin développé par SK Chemicals contient également un "adjuvant" permettant de renforcer la réponse immunitaire de l'organisme au vaccin, précise l'agence.

À date, l'Union européenne a autorisé l'utilisation des vaccins mis au point par AstraZeneca, Janssen, BioNTech-Pfizer, Moderna, Novavax et Valneva. Ce dernier a suspendu sa production de vaccins contre le Covid.