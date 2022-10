Covid-19 : une étude a-t-elle détecté de "l'ARNm vaccinal dans le lait maternel" de certaines femmes ?

En résumé, ces résultats n'ont "rien d'original" et sont même "banals", selon les deux spécialistes. Surtout, aucun des éléments avancés ne peut venir remettre en cause les bénéfices de la vaccination chez la mère allaitante. Car si le vaccin peut transmettre des fragments d'ARNm dans le lait, le virus le fait encore plus. Et cette fois, il s'agit de molécules infectieuses, qui peuvent contaminer les cellules du nourrisson. La vaccination pendant la grossesse permet au contraire de donner des anticorps directement à l'enfant. Pour reprendre le résumé de Mathieu Molimard "dans le premier cas, on a un risque hypothétique, voire fantasmatique. Et de l'autre, on a un bénéfice certain."

